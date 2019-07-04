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Китай сотрясло землетрясение

4 июля, 06:11

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало

Фото: AFP

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на территории провинции Сычуань в Юго-Западном Китае. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Подземные толки произошли вблизи города Ибинь. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

В середине июня вблизи города Ибинь были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Жертвами землетрясения стали 13 человек, более 220 получили ранения, в общей сложности было разрушено 22 тыс. жилых домов.

Напомним, 25 июня, у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. Как сообщила Геологическая служба США, толчки были зафиксированы на глубине 33 километров, а эпицентр землетрясения находился в 113 километрах к востоку от населенного пункта Усть-Камчатск.

А 24 июня, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. 

Напомним, в ранее мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете:


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Тег Китай, землетрясение

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Источник:

ТАСС

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