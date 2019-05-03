Китай создаст военные базы ради программы "Один пояс – один путь" – Пентагон

Американские военные подготовили доклад о военной политике КНР

Фото: REUTERS/Stringer.

Китай планирует расширять свое военное присутствие в мире за счет строительства новых зарубежных военных баз, что обусловлено необходимостью защиты инвестиций в реализуемую Пекином программу "Один пояс, один путь". Об этом говорится в ежегодном докладе Пентагона конгрессу о военной политике КНР.

"Продвижение Китаем таких проектов, как "Один пояс, один путь", вероятно, приведет к расширению сети военных баз за рубежом, так как в Пекине осознают необходимость обеспечения безопасности для проектов в рамках этой программы", – говорится в докладе.

В документе указано, что Китай будет стремиться к созданию дополнительных военных баз в странах, с которыми имеет давние дружеские отношения и схожие стратегические интересы и в которых есть прецедент для размещения иностранных военных объектов - таких, как Пакистан.

Целью Китая, по мнению Пентагона, является создание сети военных баз в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и в западной части Тихого океана, отмечается в документе. Пентагон прогнозирует также активизацию китайского военного присутствия в Арктике, в частности, за счет подводного флота, для сдерживания возможных ядерных ударов.

В докладе также утверждается, что обнародованный Китаем размер оборонного бюджета занижен. В частности, в 2018 году КНР израсходовала на военные цели около 200 млрд долларов, в то время как было объявлено о 176 млрд долларов. До 2022 года, по оценкам Пентагона, военный бюджет Китай увеличится на 6% ежегодно, и достигнет 260 млрд долларов. В то же время в документе говорится, что "сложно рассчитать точные цифры военных расходов Китая из-за плохой транспарентности".

Напомним, в октябре-2018 США ввели ограничения на экспорт ядерных технологий в Китай, поскольку Пекин пытается получить незаконный доступ к таким технологиям с целью их использования в военных и коммерческих целях.

К слову, польский президент Польши Анджей Дуда наполнил о важности для его страны размещения американской военной базы:

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