Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Китай создаст военные базы ради программы "Один пояс – один путь" – Пентагон

3 мая, 07:33

Американские военные подготовили доклад о военной политике КНР

Фото: REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer.

Китай планирует расширять свое военное присутствие в мире за счет строительства новых зарубежных военных баз, что обусловлено необходимостью защиты инвестиций в реализуемую Пекином программу "Один пояс, один путь". Об этом говорится в  ежегодном докладе Пентагона конгрессу о военной политике КНР.

"Продвижение Китаем таких проектов, как "Один пояс, один путь", вероятно, приведет к расширению сети военных баз за рубежом, так как в Пекине осознают необходимость обеспечения безопасности для проектов в рамках этой программы", – говорится в докладе.

В документе указано, что Китай будет стремиться к созданию дополнительных военных баз в странах, с которыми имеет давние дружеские отношения и схожие стратегические интересы и в которых есть прецедент для размещения иностранных военных объектов - таких, как Пакистан.

Целью Китая, по мнению Пентагона, является создание сети военных баз в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и в западной части Тихого океана, отмечается в документе. Пентагон прогнозирует также активизацию китайского военного присутствия в Арктике, в частности, за счет подводного флота, для сдерживания возможных ядерных ударов.

В докладе также утверждается, что обнародованный Китаем размер оборонного бюджета занижен. В частности, в 2018 году КНР израсходовала на военные цели около 200 млрд долларов, в то время как было объявлено о 176 млрд долларов. До 2022 года, по оценкам Пентагона, военный бюджет Китай увеличится на 6% ежегодно, и достигнет 260 млрд долларов. В то же время в документе говорится, что "сложно рассчитать точные цифры военных расходов Китая из-за плохой транспарентности".

Напомним, в октябре-2018 США ввели ограничения на экспорт ядерных технологий в Китай, поскольку Пекин пытается получить незаконный доступ к таким технологиям с целью их использования в военных и коммерческих целях.

К слову, польский президент Польши Анджей Дуда наполнил о важности для его страны размещения американской военной базы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Китай, КНР, военный бюджет, военные базы, военное присутствие, Шелковый путь

Вы сейчас просматриваете новость " Китай создаст военные базы ради программы "Один пояс – один путь" – Пентагон". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина и "Шелковый путь": чем Киеву заинтересовать Китай

Вчера, 08:48

Нашей стране еще следует поработать в нескольких направлениях, считают эксперты

Украина сделала Китаю предложение по "Новому шелковому пути"

26 апреля, 10:43

Речь идет о создании основы для развития торгового коридора Китай – Украина – ЕС

Украина активно ремонтирует дороги и готовится к участию в "Новом шелковом пути" – Гройсман

17 апреля, 14:36

Премьер-министр отчитался об улучшении ситуации с инфраструктурой

Через Украину пустят поезд из Китая в Евросоюз – Омелян

7 декабря 2018, 12:24

Министр инфраструктуры обсудил проект со своим польским коллегой

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

На берег залива в Японии выбросилась самая длинная рыба в мире

Банкиры рассказали, что ждет доллар после Пасхи

Когда закончится война на Донбассе: неожиданный прогноз астролога

Критиковал Путина: Децл мог стать жертвой спецслужб России

"Шикарный поворот!": Как украинские звезды поздравили Зеленского

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?

В "Нафтогазе" заявили о начале переговоров с РФ по транзиту газа

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

Появилось видео подрыва боевиков "Л/ДНР" на собственной мине

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Авто на газу без выбросов: близится эра водородных автомобилей

1 мая, 07:37

Источник энергии для электромобиля – электричество в батарее, а водородный автомобиль сам производит электричество из смеси водорода и кислорода. Но пока такие машины малодоступны

СМИ узнали неизвестные детали биографии Марины Порошенко

Пенсионерка из Одессы победила в конкурсах красоты в Болгарии

Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019