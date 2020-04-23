Китай в четыре раза занизил число зараженных коронавирусом – исследование

В то время как Соединенные Штаты и ряд других стран обвиняют Китай в том, что он скрыл реальные данные о коронавирусе, ученые в Гонконге пришли к выводу, что реальное количество зараженных COVID-19 в КНР может в четыре раза превышать официальные цифры. Об этом сообщает издание The Guardian. Исследование было опубликовано в журнале Lancet,

Согласно исследованию, проведенному учеными в школе общественного здравоохранения при Гонконгском университете, во время первой волны COVID-19 в материковом Китае было инфицировано более 232 тысяч человек, что в четыре раза превышает официальные данные.

По состоянию на 20 февраля в материковом Китае было зарегистрировано более 55 тысяч случаев, но, согласно исследованию, истинное число было бы намного больше, если бы органы здравоохранения КНР изначально использовали расширенные критерии признания случая инфицирования COVID-19.

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Так, Китайская национальная комиссия по здравоохранению в период с 15 января по 3 марта выпустила семь версий определения случая COVID-19. По мере развития научных знаний и лабораторных возможностей определение подтвержденного случая расширилось и теперь включает случаи с более легкими симптомами или без эпидемиологических связей с Уханем или другими известными случаями.

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По оценкам гонконгских ученых, каждое из первых четырех изменений увеличивало долю выявленных и подсчитанных случаев в 2,8-7,1 раза.

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"Если бы пятая версия определения случая применялась на протяжении всей вспышки с достаточным потенциалом для тестирования, мы подсчитали, что к 20 февраля 2020 года в Китае было бы 232 000… подтвержденных случаев по сравнению с 55 508 подтвержденными зарегистрированными случаями", – говорится в исследовании.

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Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в мире подтверждено 2 645 092 случая заражения коронавирусом, умерли 184 268 человек.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19.

Соединенные Штаты временно прекратили финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией COVID-19.

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