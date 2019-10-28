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Китай всколыхнуло мощное землетрясение

28 октября, 08:43

В результате подземного толчка и последующих афтершоков никто не пострадал

/ Фото: AFP

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай) в 1:56 понедельника по местному времени (19:56 воскресенья по киевскому времени), сообщает местное агентство Xinhuanet.

Как отмечается, в результате подземного толчка и последующих афтершоков никто не пострадал. Однако толчки вызвали панику в уезде, многие жители выбежали на улицы. Местные власти поселков уезда оценивают последствия землетрясения.

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Землетрясение ощущалось также в городах Тяньшуй и Ланьчжоу.

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Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Пакистана, недалеко от города Мирпур в регионе Кашмир. Изначально власти сообщали о 24 погибших и 450 пострадавших. В результате землетрясения сильные повреждения получили объекты инфраструктуры, часть жилых домов разрушены.

А в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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