Китай выразил недовольство обвинениями США по ситуации в Северной Корее

Китайский МИД отверг обвинения в том, что Пекин не содействует денуклеаризации КНДР

Китайские власти назвали безответственными обвинения властей США в том, что Пекин чинит препятствия усилиям по разоружению КНДР – в том числе по денуклеаризации.

"Заявление США безответственно и противоречит основным фактам. Мы серьезно этим обеспокоены", – говорится в заявлении представителя МИД КНР Лу Кана.

Напомним, Дональд Трамп попросил госсекретаря Майка Помпео не ездить в ближайшее время в КНДР.

"Я попросил государственного секретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею, поскольку я чувствую, что мы не делаем достаточных успехов в отношении денуклеаризации Корейского полуострова", – написал Трамп в своем Twitter.

Также президент США считает, что Китай перестал способствовать решению этого вопроса из-за ужесточения позиции США в вопросах двусторонней торговли.

"Помпео с нетерпением ждет поездки в Северную Корею в ближайшее время, скорее всего после того, как наши торговые отношения с Китаем будут урегулированы", – отметил Трамп.