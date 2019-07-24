Китай готов ввести войска в одну из стран Азии
Пекин допускает силовое противостоянию против "независимости Тайваня"
Несмотря на то, что ранее в этом году президент Тайваня попросила мир защитить остров от посягательств Китая, Пекин готов применить силу, чтобы не допустить "независимости Тайваня".
Об этом говорится в новой стратегии национальной обороны КНР, которая была изложена в опубликованной 24 июля "Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху".
"Китай не отказывается от использования военной силы, сохраняя право на применение любых средств в отношении вмешательства внешних сил, а также действий крайне малочисленных элементов, выступающих за „независимость Тайваня" и других раскольнических сил, однако это ни в коей мере не направлено против тайваньских соотечественников", — гласит текст документа.
Также в военной доктрине звучит предупреждение о "сокрушительном поражении" сил, которые "попытаются оторвать Тайвань от Китая".
Помимо того, в "Белой книге" говорится об "умеренном и стабильном росте" расходов Китая на оборону: в текущем году Пекин намерен увеличить их на 7,5% — до 1,19 трлн юаней (около 177,61 млрд долларов).
Отметим, что в прошлом году власти КНР увеличили расходы на национальную оборону на 8,1% (до 1,11 трлн юаней), а годом ранее Киай– на 7% (до 1,044 трлн юаней).
Напомним, ранее в этом месяце Китай пригрозил Америке санкциями из-за решения США продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams, 250 переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger и сопутствующего оборудования.
Кроме того, как мы писали, министр обороны КНР Вэй Фэнха в прошлом году заявил о готовности Китая к вооруженному противостоянию при попытке отделения Тайваня извне.
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