Китайцы демонстративно снимают маски, в стране – эйфория (видео)

В Китае – настоящая эйфория. Власти Китая заявили, что пик распространения коронавируса в стране пройден. В Ухане, откуда пошла эпидемия – почти преодолели эпидемию. Там закрыли все временные госпитали, которые построили в срочном порядке, чтобы принимать больных. Некоторые люди даже демонстративно снимают маски – и возвращаются в публичные места.

При этом полностью вирусная инфекция в Китае еще не преодолена. За сутки в стране от коронавируса умерли 11 человек.

Однако динамика показывает, что распространение заболевания пошло на спад.

"Пик распространения коронавируса нового типа в нашей стране уже пройден, число новых случаев заболевания становится все меньше и меньше", – заявил в ходе брифинга представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

Тем временем в Европе, а именно в Италии, коронавирус продолжает активно размножаться. На сегодня, 12 марта, количество заболевших по всему миру превысило 126 тысяч человек, умерло более четырех тысяч. В Украине, в Черновцах, подтвержден один случай заболевания COVID-2019.

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