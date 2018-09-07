Китайцы напомнили россиянам об "историческом месте" Сибири

На одном из крупных китайских новостных ресурсов читателям напомнили о временах, когда Сибирь, принадлежащая ныне России, была частью страны, в которую также входил и Китай.

"В прошлом Сибирь была занята монгольскими предками и, в принципе, является территорией Китая", — говорится в статье на сайте Jinri toutiao.

При этом главной темой материала стало нежелание россиян продавать Китаю древесину – автор напомнил о петиции, созданной сибиряками, потребовавшими запретить китайцам покупать российский лес в течение 10 лет, что вызвало недовольство Пекина.

Отметим, что в петиции, опубликованной на сайте Change.org, идет речь о необходимости введения ограничений, согласно которым "деревообработкой должны заниматься только на территории России" и только жители этой страны. Документ подписали более 639 тысяч человек.

"Территории принадлежали Китаю, а затем отошли другой стране. Это удручает китайский народ и ранит их чувства. Если они действительно этого хотят, то Китай может перестать закупать российскую древесину. Но в этом случае уже через несколько лет российский народ пожалеет об этом. В конце концов, это страна, которой всегда мало", — резюмировал автор статьи на китайском сайте.

Стоит добавить, что в 2017 году Россия была лидером по поставкам леса в Китай – на ее долю приходилось около 30% китайского импорта древесины и пиломатериалов.

Jinri Toutiao, или Toutiao, — новостной сервис, в котором контент ранжируется с помощью технологий на основе искусственного интеллекта. В сентябре 2017 года число пользователей в сутки достигло 120 миллионов человек.

Напомним, ранее на границе Китая и России на реке Амур вода смыла мост, соединявший российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, а в сети появилось впечатляющее видео.

Также мы сообщали, что ранее в восточной части России произошли серьезные наводнения – на Забайкалье были разрушены несколько мостов, в том числе железнодорожный, размыты дороги. Местные жители были вынуждены ночевать на крышах. Вода в прибрежных домах доходила людям по пояс, мебель буквально плавала.