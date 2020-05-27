Китайцы рассказали про еще один способ передачи коронавируса

Инфекция коронавируса передается не только воздушно-капельным путем, но и через экскременты. Этот способ передачи коронавируса подтвердили китайские ученые. Инфекцию можно подцепить, если вдохнуть микроостатки отходов жизнедеятельности. К таким выводам пришли после анализа кала пациента, умершего от COVID-19. Живой вирус был обнаружен в образцах биоматериала.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, можно ли заразиться коронавирусом через фрукты и овощи.

"Если человек кашлянул в супермаркете в руку, потом взял в эту руку яблоко, посмотрел на него и положил его обратно, а потом вы взяли это яблоко, не помыли его и съели — вы можете заразиться коронавирусом", – рассказал известный врача-педиатр Евгений Комаровский.

Поэтому, по словам Комаровского, чтобы не заразиться коронавирусом, необходимо соблюдать элементарные гигиенические правила: тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты чистой проточной водой. Если все равно волнуетесь, можете обдать их кипятком, советует врач.

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Также "Сегодня" писали о том, что думают ученые из Университета штата Юта о возможности передачи коронавируса половым путем.

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