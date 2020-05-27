Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Китайцы рассказали про еще один способ передачи коронавируса

27 мая, 01:28

Сергей Пономаренко

COVID-19 передается не только воздушно-капельным путем

Инфекция коронавируса передается не только воздушно-капельным путем, но и через экскременты. Этот способ передачи коронавируса подтвердили китайские ученые. Инфекцию можно подцепить, если вдохнуть микроостатки отходов жизнедеятельности. К таким выводам пришли после анализа кала пациента, умершего от COVID-19. Живой вирус был обнаружен в образцах биоматериала.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, можно ли заразиться коронавирусом через фрукты и овощи.

"Если человек кашлянул в супермаркете в руку, потом взял в эту руку яблоко, посмотрел на него и положил его обратно, а потом вы взяли это яблоко, не помыли его и съели — вы можете заразиться коронавирусом", – рассказал известный врача-педиатр Евгений Комаровский.

Поэтому, по словам Комаровского, чтобы не заразиться коронавирусом, необходимо соблюдать элементарные гигиенические правила: тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты чистой проточной водой. Если все равно волнуетесь, можете обдать их кипятком, советует врач.

Реклама

Также "Сегодня" писали о том, что думают ученые из Университета штата Юта о возможности передачи коронавируса половым путем.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай ученые коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 26 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 26 маяЕвросоюз
Новости из Китая ударили по рынку нефти
Новости из Китая ударили по рынку нефтиЭкономика
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирус
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирусДругие страны
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человек
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человекДругие страны
Путин цинично ответил на газовое предложение Лукашенко
Путин цинично ответил на газовое предложение ЛукашенкоЭкономика
Антарктида
Антарктида "расцвела": ученых ошарашили фото зеленого континентаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...