Китайская полиция ищет нарушителей карантина с помощью дронов (видео)

В Китае, где снова возросло число новых случаев COVID-19, придумали оригинальный способ находить нарушителей карантина.

Для этого полиция использует беспилотники. На них установлены видеокамеры и громкоговорители. С помощью микрофонов полицейские приказывают людям отойти друг от друга на безопасное расстояние, долго не задерживаться на улицах или же – надеть маску.

Реклама

Ранее "Сегодня" писали о том, что большинство новых случаев заражения COVID-19 в Китае сейчас выявляются у людей, прибывших из-за границы. Так, 8 апреля в стране зарегистрировали 63 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.При этом 61 человек приехал из-за рубежа.

Власти Китая сохраняют повышенные меры безопасности, по-прежнему действует ряд правил, регламентирующих поведение людей в общественных местах.

В то же время все наблюдатели отмечают, что пандемия в Китае идет на спад. Так, 8 апреля в стране умерло от коронавируса два человека. А днем ранее,7 апреля медики впервые с 19 января не зафиксировали в Китае ни одного летального случая от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама