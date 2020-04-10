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Китайская полиция ищет нарушителей карантина с помощью дронов (видео)

10 апреля, 20:06

Сергей Пономаренко

На квадракоптерах установлены громкоговорители, людей призывают расходиться или надеть маски

В Китае, где снова возросло число новых случаев COVID-19, придумали оригинальный способ находить нарушителей карантина.

Для этого полиция использует беспилотники. На них установлены видеокамеры и громкоговорители. С помощью микрофонов полицейские приказывают людям отойти друг от друга на безопасное расстояние, долго не задерживаться на улицах или же – надеть маску.

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Ранее "Сегодня" писали о том, что большинство новых случаев заражения COVID-19 в Китае сейчас выявляются у людей, прибывших из-за границы. Так, 8 апреля в стране зарегистрировали 63 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.При этом 61 человек приехал из-за рубежа.

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Власти Китая сохраняют повышенные меры безопасности, по-прежнему действует ряд правил, регламентирующих поведение людей в общественных местах.

В то же время все наблюдатели отмечают, что пандемия в Китае идет на спад. Так, 8 апреля в стране умерло от коронавируса два человека. А днем ранее,7 апреля медики впервые с 19 января не зафиксировали в Китае ни одного летального случая от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай карантин полиция коронавирус беспилотники дрон

Источник: Сегодня

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