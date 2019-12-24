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Китайские пенсионерки выступают в балете и даже выезжают на гастроли: видео

24 декабря, 19:06

Пожилые танцовщицы в молодости никогда не стояли на пуантах

Лебединое озеро на пенсии! В Китае женщин за 60 обучают балетным "па". Причем ни одна из студенток ранее не стояла на пуантах. Преподаватель – профессиональная танцовщица. В программе курса смесь традиционного балета, современных и фольклорных танцев. Бабушки выступают в Китае и даже выезжают на гастроли в другие страны.

Ванг Фенгхиа, танцовщица балета:

"Неважно, пожилой ты или молодой, если ты веришь в мечту, она обязательно сбудется".

Тем временем, в Украине пенсионерам начнут объяснять молодежный сленг: Министерство цифровой трансформации взялось за дело. Новости "Сегодня" выяснили, что знают пенсионеры о сленге и насколько им это интересно. Толкование некоторых слов чиновники уже выставили в Facebook, но уверенным пользователям этот сетевой сленг знаком.

Напомним, ранее мы писали о том, как старшее поколение захватывает интернет в Украине и мире. Пенсионерка из Одессы освоила Photoshop, а женщина из Хорватии ведет бьюти-блог в 80 лет. Появляются геймеры в возрасте, а за рубежом проводят специальные чемпионаты с вознаграждениями, для тех, кому за 50.

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Китай пенсионеры балет гастроли бабушки

Источник: Сегодня

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