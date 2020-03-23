Китайские ученые назвали самые частые причины смерти у пациентов с COVID-19

Авторы исследования проанализировали данные всех взрослых пациентов из двух больниц Уханя

Пока в Китае лишь идут клинические испытания первой вакцины от коронавируса, ученые сообщают, что пожилой возраст, признаки сепсиса, дополнительные заболевания, такие как высокое кровяное давление или диабет, аномальное свертывание крови являются самыми частыми причина смерти у пациентов с COVID-19. Об этом говорится в исследовании ученых Китайской академии медицинских наук, опубликованном в The Lancet.

Как отмечается, авторы исследования проанализировали данные всех взрослых пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 из двух больниц Уханя, которые были выписаны или умерли к 31 января 2020 года.

В исследовании приняли участие 191 пациент, 137 из которых были выписаны, а 54 скончались в больнице.

Исследователи сравнили демографические, клинические, лечебные и лабораторные данные из электронных медицинских карт выживших и тех, кто умер от COVID-19.

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В целом, у 91 (48%) из 191 пациента была сопутствующая патология. Наиболее распространенной была гипертония (30%), затем диабет (19%) и ишемическая болезнь сердца (8%).

Не выжившие по сравнению с выжившими чаще имели дыхательную недостаточность (98% против 36%), сепсис (100% против 42%) и вторичные инфекции (50% против 1%).

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Средний возраст тех, кто выжил – 52 года, 69 лет – тех, кто умер.

Возрастную разницу ученые объясняют тем, что у людей старшего возраста ослабленная иммунная система, это усиливает воспаление, которое повреждает органы, а также способствует репликации вируса.

Больше всего рискуют заболеть коронавирусной инфекцией старики, напоминают врачи. Именно им настойчиво советуют не выходить из дома. Всем необходимым стариков готово обеспечить государство.

Напомним, министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

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