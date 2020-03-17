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Китайские врачи назвали главные ошибки при лечении коронавируса

17 марта, 16:56

Денис Беспалов

Врачи находятся в очень близком контакте с пациентами, поэтому они так легко заражаются

В Китае, где начали клинические испытания первой вакцины от коронавируса, медики полагают, что их европейские коллеги повторяют ошибки, совершенные при борьбе с распространением нового коронавируса в городе Ухане, откуда началась эпидемия. Об этом, как сообщило во вторник агентство Bloomberg, специалисты из Уханя заявили в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что в первую очередь речь идет о недостаточной защите медицинских работников, которые ежедневно контактируют с инфицированными людьми, особенно отоларингологов.

"Врачи находятся в очень близком контакте с пациентами, поэтому они так легко заражаются. Необходимо учить медиков и объяснять им, как защитить себя", - указал глава отделения интенсивной терапии больницы Медицинского колледжа Пекинского союза Ду Бинь.

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По данным Bloomberg, недостаток защитного оборудования и отсутствие понимания природы вируса привели к тому, что в первые недели вспышки в Китае заболели тысячи сотрудников сферы здравоохранения. По меньшей мере, 46 из них умерли.

Кроме того, китайские врачи напомнили о необходимости проведения как можно большего количества тестов, так как зачастую заболевание может протекать в легкой форме или бессимптомно.

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"Я не представляю, как можно выявить случаи заболевания и установить контакты заболевших, если не проводить тесты", - указал Ду Бинь.

Отмечается, что своевременное тестирование на коронавирус стало своеобразным индикатором компетентности национальных правительств и систем здравоохранения.

Произошедшая в конце 2019 года в Китае вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер 17 марта заявил, что при самолечении от коронавируса жаропонижающее средство ибупрофен и содержащие его медицинские препараты следует заменить на парацетамол.

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Китай врачи коронавирус

Источник: ТАСС

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