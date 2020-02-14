Китайские врачи спасли более больных коронавирусом переливанием крови

Кровь идущих на поправку от пневмонии нового типа содержит большое количество эффективных в борьбе с коронавирусом антител

/ Фото: REUTERS/Aly Song

Китайские медики разработали эффективный способ лечения пневмонии нового типа путем переливания плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Как говорится в опубликованном сообщении Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР, данная методика позволила спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.

Ведомство указывает, что кровь идущих на поправку от пневмонии нового типа содержит большое количество эффективных в борьбе с коронавирусом антител. Плазма крови доноров проходит специальную процедуру, в ходе которой происходит инактивация опасных вирусов. После этого плазма с антителами вводится тяжело больному пациенту.

"На первом этапе методику лечения особой плазмой крови применили на трех пациентах Первой народной больницы в районе Цзянся (город Ухань), к настоящему времени вместе с последующими случаями общее число проходивших такое лечение пациентов превысило 10", — отмечается в заявлении.

Реклама

"Клиническая картина изменилась, в течение 12-24 часов после такой терапии лабораторные исследования подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов. Доля лимфоцитов в крови возросла, степень ее насыщения кислородом также повысилась, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше, а клиническая картина тоже улучшилась", — говорится в сообщении.

Методика была разработана компанией China National Biotec Group, которая является подразделением одного из крупнейших фармакологических конгломератов Китая Sinopharm. Как отмечается в заявлении, такая мера может стать эффективным методом терапии на первом этапе, пока человечество не разработает вакцину и эффективные лекарства от пневмонии нового типа. Об успешности этой методики заявил в четверг главный врач больницы "Цзиньиньтань" (Ухань) Чжан Динъюй, который призвал поправляющихся от болезни массово сдавать кровь.

В тренде В масштабном ДТП в России погибли 8 украинцев: подробности трагедии

Также в Японии растет количество людей, инфицированных коронавирусом, среди пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. По состоянию на 13 февраля общее число зараженных коронавирусом на судне достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне.

Также среди заразившихся коронавирусом на лайнере – двое украинцев. Сейчас они находятся в больнице Токио.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама