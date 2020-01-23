Китайским медикам удалось победить новый коронавирус: одного мужчину уже спасли

Вирус распространяется. Фото: REUTERS/AS

Китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации (насыщения крови кислородом, ЭКМО). Об этом сообщил информационный портал Sina.

По его данным, метод был успешно опробован в Ухане (административный центр провинции Хубэй). Благодаря новому методу медикам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии. К настоящему времени его состояние стабилизировалось и продолжает улучшаться. Как утверждают медики, вскоре его могут выпустить из карантина.

Ранее сообщалось, что на 14:00 четверга, 23 января, по местному времени (08:00 по Киеву) число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, возросло до 617 человек.

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Из-за вируса-убийцы власти Китая ввели временный запрет для жителей города Ухань, в провинции Хубэй, покидать город. Работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города будет приостановлена, жителям также не рекомендуют никуда уезжать.

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Тем временем эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному в КНР новому типу коронавируса и продолжат оценивать степень его опасности.

Все о вирусе и симптомах заражения, а также последнюю информацию о его распространении читайте в нашем материале: "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: все подробности".

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