Китайский Boeing вынужденно сел в России по пути в США

Людей из салона эвакуировали по надувным трапам

Фото: Pixabay

Китайский Boeing вынужденно сел в России по пути в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dc1/b75/5c7dc1b75e9a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dc1/b75/5c7dc1b75e9a1.jpg 2019-03-05T06:00:00+02:00 Другие страны Людей из салона эвакуировали по надувным трапам

В аэропорте чукотского города Анадырь совершил вынужденную посадку Boeing 777 авиакомпании Air China, совершавший перелет из Пекина в Лос-Анджелес. Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации в багажном отсеке.

"Все службы аэропорта <…> обеспечили благополучное приземление самолета. По данным экипажа, на борту судна находились 188 пассажиров", — сообщили в Росавиации. В результате посадки и эвакуации никто не пострадал.

Людей из салона эвакуировали по надувным трапам. Температура воздуха в Анадыре на тот момент составляла -6°С, но холод усугублялся довольно сильным ветром — 15 м/сек. "В доставке пассажиров от борта самолета до аэровокзала была задействована вся имеющаяся в аэропорту автотехника", — говорится в сообщении Росавиации.

Подозрение на пожар в багажном отсеке не подтвердилось, сигнализация сработала ошибочно.

Пассажиров китайского авиалайнера решили разместить в транзитной зоне аэропорта и городских гостиницах. Отмечается, что Росавиация уже связалась с Air China по поводу отправки резервного борта и выдачи всех необходимых разрешений для дальнейшего перелета в Лос-Анджелес.

Напомним, в Техасе разбился грузовой Boeing. По предварительным данным, на борту самолета находились три человека, все они погибли.

Также мы писали, что в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера. Поскольку самолеты зацепились на малой скорости, сильных повреждений они не получили.

А в американском штате Калифорния в результате падения самолета Cessna 414на частный дом в пригороде погибли пять человек.

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