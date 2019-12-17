Брат украинского "Варяга": Китай ввел в строй первый свой авианосец

Ранее китайская армия обзавелась новым истребителем-"невидимкой", а теперь Военно-морские силы КНР получили второй авианосец.

Корабль "Шаньдун" официально ввели в эксплуатацию 17 декабря, хотя на воду его спустили еще в 2017 году.

Официальная церемония введения в строй проходила в порту города Санья на острове Хайнань. За ней наблюдал председатель КНР Си Цзиньпин, после чего поднялся на борт и осмотрел почетный караул.

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"Шаньдун" является первым авианосцем, который китайские судостроители сделали самостоятельно. Его конструкция основана и во многом повторяет тяжелый авианесущий крейсер "Варяг".

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Китайская компания выкупила "Варяг" у Украины в 1998 году в недостроенном состоянии (завершению строительства помешал развал СССР). По официальной версии китайцы обещали переоборудовать судно в плавучий развлекательный центр, но в результате ВМС Народно-освободительной армии Китая получили первый авианосец "Ляонин". На сегодняшний день его используют преимущественно для учений.

В свете острой нехватки собственных авианосцев и наличия уже десяти у США Китай объявил о начале строительства авианосца проекта 002, который будет отличаться от "Шаньдуна" и "Ляонина", которые относятся к проекту 001.

Напомним, ранее в этом году КНР приняла новую стратегию национальной обороны, согласно которой Пекин отказался участвовать в гонке ядерных вооружений и решил ни при каких обстоятельствах не применять ядерное оружие первым в отношении какой-либо страны.

Также сообщалось о том, что этим летом флагман британского флота и крупнейший авианосец королевства Queen Elizabeth, который спустили на воду в 2017 году, поломался уже второй раз за несколько лет.

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