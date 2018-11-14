Китайский Хатико пленяет сердца: верный пес ждет умершую хозяйку

Свидетели утверждают, что пес пугливый, и, как только к нему подходят чужие, убегает

В китайском городе Хух-Хото обнаружили местного Хатико. Здесь живет пес, который уже более 80 дней ждет свою хозяйку, но, к сожалению, она не вернется – женщины не стало еще 21 августа. С тех пор ее четырехлапый друг сидит на дороге и ждет ее.

Собака уже успела прославиться – один из автомобилистов, который остановился ее подкормить, снял пса на видео.

Свидетели утверждают, что пес пугливый, и, как только к нему подходят чужие, убегает.

Верный друг пленил сердца интернет-пользователей. Сложно устоять перед таким трогательным зрелищем – видео с печальной собакой собрало уже почти полтора миллиона просмотров.

Ранее мы писали о "Хатико" из Харьковской области, где возле села Покровка пес Герой ждет своего хозяина, который бросил его у обочины в завязанном мешке.

А вот другого верного четырехлапого друга обнаружили на Минском массиве в Киеве – красивая, аккуратная собака ошейнике несколько суток ждала, когда за ней вернется хозяин.