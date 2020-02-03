Китайский коронавирус унес жизни 361 человека

Только в воскресенье в Китае было установлено 2 829 новых случаев заболевания и 57 смертельных случаев

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Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных исходов достигло 361. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

"По состоянию на 00:00 2 февраля (18:00 воскресенья по Киеву) число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17 205, состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больницы, количество летальных исходов достигло 361. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания", — говорится в сообщении.

Как следует из заявления ведомства, только в воскресенье в Китае было установлено 2 829 новых случаев заболевания и 57 смертельных случаев.

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"В общей сложности 189 583 человека имели тесный контакт с зараженными, из них 152 700 человек находятся под медицинским наблюдением", — указывается в сообщении комитета.

Между тем, в эпицентре распространения "китайского" типа коронавируса 2019-nCoV- девятимиллионном городе Ухань в провинции Хубэй – достроили временную больницу для терапии вызванной инфекцией пневмонии.

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Как сообщали ранее китайские СМИ, строительство первой из двух больниц для лечения от коронавируса началось 23 января. То есть на возведение этого рассчитанного на тысячу пациентов специализированного медучреждения ушло чуть больше недели.

Прием больных в госпитале "Хошэньшань" начнется с понедельника, 3 февраля. Работать в нем будут 1,4 тыс. военных медиков.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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