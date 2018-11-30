Китайский олигарх проиграл почти 1,5 млрд. долларов в казино

Основатель компании Gionee увлекся азартными играми, что чуть не стоило ему всего бизнеса

Любовь китайского бизнесмена Лю Лирона к азартным играм едва не привела к краху его компанию Gionee, которая занимается выпуском бюджетных смартфонов.

Ссылаясь на китайскую прессу, портал Tech in Asia сообщает, что в казино на одном из Северных Марианских островов (ассоциированная территория США) он проиграл порядка 10 млрд юаней (около 1,44 млрд долларов), которые позаимствовал из капитала компании.

Сам Лирон это отрицает, называя эту сумма завышенной. На соответствующий вопрос СМИ он лишь сказал "около миллиарда", не став уточнять – юаней или долларов.

Бизнесмен обещал обнародовать точную сумму в следующем месяце, когда Gionee начнет процесс реорганизации.

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Кроме того, сообщалось о мошеннице из Черкасской области, которая проиграла в автоматах игровых салон 1,5 млн гривен, собранные для бойцов АТО.

А в прошлом году стало известно о том, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни проиграл 590 тысяч евро в казино.