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Китайской фармкомпании разрешили продажи потенциального лекарства от коронавируса

17 февраля, 01:28

Компания продолжит клинические испытания препарата после его появления на рынке в новом качестве

/ Фото: Getty Images

Китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical заявила, что получила от властей страны разрешение продавать препарат Favipiravir в качестве потенциального лекарства от коронавируса.

В компании уточнили, что будут продолжать клинические испытания препарата после его появления на рынке в новом качестве, сообщает Reuters.

Как заявил директор Центра биотехнологических разработок при китайском Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, в клинических испытаниях Favipiravir участвовали 70 пациентов, пишет China.org.

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По первоначальным данным, препарат обладает относительно очевидной эффективностью и с низкой вероятностью вызывает побочные эффекты. Аналогичные испытания проходят еще несколько препаратов.

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCov. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов, позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку. На данный момент число больных почти достигло 70 тысяч, почти 1700 человек умерли. Заболевание зафиксировано уже в 26 странах. До Украины этот вирус еще не добрался, однако двое украинцев – 25-летний мужчина и 37-летняя женщина – члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, застрявшего у берегов Японии, были инфицированы новым коронавирусом.

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