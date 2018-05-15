Китайской семье продали гималайского медведя по видом породистого щенка

В 2016 году семья Юн из китайской провинции Юннань, находясь в отпуске, приобрела щенка тибетского мастифа. Он вырос и оказался гималайским медведем (мясо которого, кстати, на китайском чёрном рынке стоит весьма дорого).

Как пишет The Independent со ссылкой на китайские СМИ, когда даже спустя два года животное не прекратило расти, достигнув массы более 110 кг, и начало проявлять стремление ходить на задних лапах, его владельцы окончательно поняли, что что-то не так.

Сейчас медведь передан зоозащитникам, к которым семья обратилась за помощью. Разумеется, путь в дикую природу ему закрыт — он ведь воспитывался как домашняя собака.

Напомним, в Канаде медведя отвезли в кафе и накормили мороженым. За такую прогулку руководство зоопарка отчитала природно-охранная полиция. И в зоопарке убеждают: медведь – воспитанный, к тому же, был на поводке. И пришел в кафе еще до его открытия.

Ранее мы писали, что американец Джим Ковальчик спас раненного детеныша медведя и вырастил его в своем приюте для диких животных. Со временем медвежонок по имени Джимбо превратился в 700-килограммового великана. Сейчас он живет в питомнике Orphaned Wildlife Center, который Джим организовал в 2015 году вместе со своей женой Сьюзен.

А в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную. На ролике животные убегают от стража порядка, который преследует их, приговаривая: "А что это вы тут, ребята, делаете?". По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.