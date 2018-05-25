Киты массово выбросились на пляже в Новой Зеландии

Последний раз подобный случай наблюдали в 2003 году

На берег пляжа Таранаки на Северном острове Новой Зеландии выбросились восемь кашалотов. Все животные погибли. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Департамент охраны природы посчитал этот случай крайне необычным. Когда люди обнаружили животных, кашалоты уже погибли. На место происшествия вызвали ветеринара-патологоанатома. Он возможно сможет определить причину инцидента.

Последний раз подобный массовый случай наблюдали в стране в 2003 году. Тогда на берегу оказались 12 китов. А в данных о самом массовом зафиксированном случае сообщается, что в 1974 году на островах одновременно нашли тела 72 кашалотов.

Ранее на австралийское побережье во время прилива выбросило горбатого кита. Животное испугало сотни отдыхающих, которые пришли на общественный пляж.

Также туристы из Калифорнии сняли на видео, как они гладят кита. Лодка компании Anchor Charter Boats вплотную приблизилась к млекопитающему, несмотря на угрозу для жизни людей. Эксперты по защите окружающей среды заявляют, что организаторы экскурсии тем самым преступили федеральный закон. Данный закон запрещает подходить к морским млекопитающим ближе, нежели на 92 метра. Животное может взмахом хвоста ударить или убить пассажира.