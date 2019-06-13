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Клан Назарбаева сохранит власть над Казахстаном: названы причины

13 июня, 14:21

Контролируемая демократия для европейцев кажется ограничением свободы, но казахстанцев она устраивает, говорят эксперты

REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov
REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov.

Добровольных уход Нурсулана Назарбаева с поста президента Казахстана и последовавшее избрание на этот пост и инаугурация Касым-Жомарта Токаева свидетельствуют о том, что большинство населения этой среднеазиатской страны не выступает против нынешней власти.

Об этом директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков и глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский рассказали в комментарии сайту "Сегодня" .

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"Обеспечена стабильность политической системы, и это большую часть населения удовлетворяет. Как удовлетворяет большую часть то, что они имеют. Это особенности постсоветской демократии, тем более среднеазиатской, кавказской постсоветской демократии. В Азербайджане примерно такая же ситуация, – говорит Петр Рудяков . – Это контролируемые вещи, которые с точки зрения европейского либерализма кажутся определенным ограничением свободы. Но, с другой стороны, за это люди получают определенные социальные гарантии", – отмечает эксперт.

REUTERS/Mariya Gordeyeva
REUTERS/Mariya Gordeyeva

По словам Петра Бурковского , предпосылок для смены власти семьи Назарбаевых сегодня нет.

"Сейчас они делают все, чтобы этого не произошло. Чтобы произошла плавная передача власти следующему поколению клана Назарбаева. И будут продолжать цементировать власть. Есть разные способы. Можно использовать фактор российской угрозы и вопросы национализма и говорить, что стабильность лучше демократии. Но когда это происходит на фоне экономических катаклизмов, это все равно подрывает доверие людей", – говорит Бурковский.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Казахстане задержали почти тысячу протестующих против такой передачи власти.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня": "Выборы и протесты в Казахстане: почему народ вышел на улицы".


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Тег Казахстан, назарбаев, рудяков, Бурковский, Токаев

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Сегодня

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