Клан Назарбаева сохранит власть над Казахстаном: названы причины
Контролируемая демократия для европейцев кажется ограничением свободы, но казахстанцев она устраивает, говорят эксперты
Добровольных уход Нурсулана Назарбаева с поста президента Казахстана и последовавшее избрание на этот пост и инаугурация Касым-Жомарта Токаева свидетельствуют о том, что большинство населения этой среднеазиатской страны не выступает против нынешней власти.
Об этом директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков и глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский рассказали в комментарии сайту "Сегодня" .
"Обеспечена стабильность политической системы, и это большую часть населения удовлетворяет. Как удовлетворяет большую часть то, что они имеют. Это особенности постсоветской демократии, тем более среднеазиатской, кавказской постсоветской демократии. В Азербайджане примерно такая же ситуация, – говорит Петр Рудяков . – Это контролируемые вещи, которые с точки зрения европейского либерализма кажутся определенным ограничением свободы. Но, с другой стороны, за это люди получают определенные социальные гарантии", – отмечает эксперт.
По словам Петра Бурковского , предпосылок для смены власти семьи Назарбаевых сегодня нет.
"Сейчас они делают все, чтобы этого не произошло. Чтобы произошла плавная передача власти следующему поколению клана Назарбаева. И будут продолжать цементировать власть. Есть разные способы. Можно использовать фактор российской угрозы и вопросы национализма и говорить, что стабильность лучше демократии. Но когда это происходит на фоне экономических катаклизмов, это все равно подрывает доверие людей", – говорит Бурковский.
Новости "Сегодня" сообщали, что в Казахстане задержали почти тысячу протестующих против такой передачи власти.
Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня": "Выборы и протесты в Казахстане: почему народ вышел на улицы".
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