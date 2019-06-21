Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Клиент оставил официантке крупные чаевые, чтобы та смогла окончить школу

21 июня, 20:16

Мужчина попросил, чтобы Аянда выучилась, а разжившись деньгами, тоже помогла кому-нибудь

Фото: Pixabay

Рекордными чаевыми отметились обычно очень прижимистые южноафриканцы. В Кейптауне, сообщил в пятницу еженедельник "Уикэнд аргус", официантка местной пивной получила фантастическое по размерам вознаграждение за услуги — 18680 рандов (1260 долларов). При этом стоимость напитков и блюд составила намного меньше — 1320 рандов (90 долларов). Щедрый посетитель, который пожелал остаться неизвестным, пояснил, что он таким необычным способом хотел профинансировать завершение учебы девушки в средней школе.

Получив необычно крупные чаевые, девушка, которую на сайте пивной обозначили просто "Аянда", рассказала о случившемся менеджеру. Тот перепроверил обоснованность благодарности у посетителя, который ответил, что все вполне заслужено. Единственно, он попросил, чтобы Аянда употребила сумму по назначению, выучилась и затем, разжившись деньгами, тоже помогла кому-нибудь.

По словам менеджера, девушка рассказала посетителю, что ее родители развелись, когда она была совсем маленькой, и ей рано пришлось бросить школу, чтобы помогать матери. Теперь Аянда сможет посещать вечернюю школу, чтобы получить аттестат о среднем образовании. А ее мечта — стать медсестрой и научиться водить машину.

Не так давно похожий случай, но совсем иного рода произошел неподалеку от Кейптауна — в городке Паарл. Там клиент бара "Бризи хилл" заплатил в общей сумме 20 тысяч рандов (около 1500 долларов), из которых 379 (27 долларов) рандов приходилось на оплату собственно заказанных напитков и 19621 (1401 доллар) — в виде особой благодарности за обслуживание.

Сорвать куш, достойный Книги рекордов Гиннесса, официантке не позволила бдительная супруга клиента. Она потребовала от хозяина бара вернуть несуразных размеров чаевые и получила возврат средств, поскольку деньги еще не успели поступить на счет заведения.

По словам официантки, посетитель первоначально хотел заплатить в виде чаевых один ранд (около семи центов), но затем резко изменил решение, многократно увеличив размер благодарности. При этом она утверждала, что мужчина не был пьян и полностью отдавал себе отчет относительно размера уплачиваемой суммы.

Напомним, клиент ресторана раздал официантам тысячи долларов. Мужчина вручил менеджеру две тысячи долларов.

Ранее Джим Керри оставил в нью-йоркском ресторане "гигантские" чаевые. А Пэрис Хилтон оставила баснословные чаевые официантам нью-йоркского клубаКроме этого, мы писали, что в Техасе растроганный мужчина оставил официанту 750 долларов чаевых.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ресторан, чаевые, официант, официантка

Вы сейчас просматриваете новость " Клиент оставил официантке крупные чаевые, чтобы та смогла окончить школу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львове выбирали самого быстрого кельнера

23 мая, 13:52

Лучшим из сорока оказался 20-летний Андрей Швец

Клиент ресторана из-за ошибки официанта выпил вино за 5,8 тыс. долларов

18 мая, 05:21

Сотрудник ресторана случайно взял другую бутылку, перепутав ее с бордо того же урожая

Женщина случайно оставила официанту 424 тысячи долларов "чаевых"

13 мая, 12:47

Работник пиццерии из Нью-Йорка отказался от найденной огромной суммы денег

Клиент ресторана раздал официантам тысячи долларов

27 марта, 13:21

Мужчина вручил менеджеру две тысячи долларов

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Рецепт успеха от одесской школьницы-рекордсменки

Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери

Жесткое заявление Ласицкене о ситуации в легкой атлетике РФ

В Днепре мужчина решил проверить реакцию полиции

Климкин: Российский турист ездит в оккупированный Крым? Не ездит

Ученые нашли древние поселения в Северном море

Для меня Лауда остаётся живым, - заявил Берни Экклстоун

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Сегодня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь