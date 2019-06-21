Клиент оставил официантке крупные чаевые, чтобы та смогла окончить школу

Мужчина попросил, чтобы Аянда выучилась, а разжившись деньгами, тоже помогла кому-нибудь

Фото: Pixabay

Рекордными чаевыми отметились обычно очень прижимистые южноафриканцы. В Кейптауне, сообщил в пятницу еженедельник "Уикэнд аргус", официантка местной пивной получила фантастическое по размерам вознаграждение за услуги — 18680 рандов (1260 долларов). При этом стоимость напитков и блюд составила намного меньше — 1320 рандов (90 долларов). Щедрый посетитель, который пожелал остаться неизвестным, пояснил, что он таким необычным способом хотел профинансировать завершение учебы девушки в средней школе.

Получив необычно крупные чаевые, девушка, которую на сайте пивной обозначили просто "Аянда", рассказала о случившемся менеджеру. Тот перепроверил обоснованность благодарности у посетителя, который ответил, что все вполне заслужено. Единственно, он попросил, чтобы Аянда употребила сумму по назначению, выучилась и затем, разжившись деньгами, тоже помогла кому-нибудь.

По словам менеджера, девушка рассказала посетителю, что ее родители развелись, когда она была совсем маленькой, и ей рано пришлось бросить школу, чтобы помогать матери. Теперь Аянда сможет посещать вечернюю школу, чтобы получить аттестат о среднем образовании. А ее мечта — стать медсестрой и научиться водить машину.

Не так давно похожий случай, но совсем иного рода произошел неподалеку от Кейптауна — в городке Паарл. Там клиент бара "Бризи хилл" заплатил в общей сумме 20 тысяч рандов (около 1500 долларов), из которых 379 (27 долларов) рандов приходилось на оплату собственно заказанных напитков и 19621 (1401 доллар) — в виде особой благодарности за обслуживание.

Сорвать куш, достойный Книги рекордов Гиннесса, официантке не позволила бдительная супруга клиента. Она потребовала от хозяина бара вернуть несуразных размеров чаевые и получила возврат средств, поскольку деньги еще не успели поступить на счет заведения.

По словам официантки, посетитель первоначально хотел заплатить в виде чаевых один ранд (около семи центов), но затем резко изменил решение, многократно увеличив размер благодарности. При этом она утверждала, что мужчина не был пьян и полностью отдавал себе отчет относительно размера уплачиваемой суммы.

Напомним, клиент ресторана раздал официантам тысячи долларов. Мужчина вручил менеджеру две тысячи долларов.

Ранее Джим Керри оставил в нью-йоркском ресторане "гигантские" чаевые. А Пэрис Хилтон оставила баснословные чаевые официантам нью-йоркского клуба. Кроме этого, мы писали, что в Техасе растроганный мужчина оставил официанту 750 долларов чаевых.

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