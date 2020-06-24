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КНДР демонтирует громкоговорители на границе с Южной Кореей

24 июня, 05:49

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ранее КНДР взорвала межкорейский офис связи

КНДР демонтирует около десяти установленных ранее громкоговорителей на границе с Республикой Корея. Об этом информирует агентство Yonhap.

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"Около десяти недавно установленных громкоговорителей были сняты", —говорится в сообщении.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отложил реализацию плана по осуществлению военных действий, направленных против Республики Корея.

Перед этом сообщалось об установке около 20 громкоговорителей на границе с Южной Кореей в демилитаризованной зоне, демонтированных в 2018 году в соответствии с договоренностями с Сеулом о деэскалации напряженности.

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На прошлой неделе КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими НПО. Затем КНДР в очередной раз повысила уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения в военной сфере в приграничных районах. В частности, Генштаб КНДР объявил о планах направить войска в район Кымгансана и Кэсона, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

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Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что власти КНДР начали кампанию по печати 12 млн пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Республике Корея в свете ухудшения отношений двух стран.

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КНДР Южная Корея Северная Корея эскалация конфликта

Источник: ТАСС

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