КНДР готовится к полномасштабной войне с Южной Кореей

Северная Корея, которая совсем недавно снова отказалась возобновлять переговоры с США, начинает подготовку противостоянию потенциальной военной угрозе в связи с обстановкой на Корейском полуострове. Для обсуждения ситуации в стране созвали заседание Центрального военного комитета Трудовой партии.

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Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, на этом заседании рассмотрели "стратегические задачи основных подразделений по реагированию на военную обстановку в районе Корейского полуострова и проблемы потенциальной военной угрозы и боеготовности, а также затронуты ключевые вопросы дальнейшего усиления политики военного сдерживания".

Также известно, что на этом заседании присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он обсудил боеготовность армии страны. После расширенной части заседания прошло еще одно закрытое совещание. Во время него рассматривали стратегические задачи и готовность к операциям и мобилизации ведущих воинских подразделений.

Также мы рассказывали, что Южная Корея начала уголовное расследование в отношении сестры лидера КНДР Ким Е Чжон из-за уничтожения межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон.

Напомним, межкорейский офис связи был взорван КНДР ровно месяц назад, 16 июня. За неделю до этого Пхеньян решил заблокировать все линии связи с Южной Кореей и "прекратить другие ненужные действия".

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Столь острую реакцию Северной Кореи вызвали активисты, которые отправляли из приграничных районов в сторону КНДР листовки с пропагандой против правящего режима. Кроме прекращения связи с Югом Север пригрозил также закрыть межкорейский промышленный парк в Кэсоне, направить войска в приграничные районы и возобновить военные учения на южной границе.

Больше о том, как КНДР угрожает своим соседям, смотрите в видеосюжете:

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