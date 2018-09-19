КНДР и Южная Корея договорились разморозить переговоры о денуклеаризации

Сегодня, 04:16

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл с визитом в Пхеньян

фото AFP
фото AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.

Об этом передает Reuters.

Ожидается, что на общем брифинге по итогу саммита в Пхеньяне лидеры двух Корей объявят о новом этапе избавления КНДР от ядерного оружия.

По мнению экспертов, встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына станет маркером для будущей встречи лидера Северной Кореи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Встречали Мун Чжэ Ина аплодисментами. Люди с плакатами и флажками сопровождали его кортеж едва ли не от самого аэропорта и до центра столицы, куда лидеры обеих Корей прибыли на одном авто.

Напомним, что предыдущая встреча двух лидеров состоялась в пограничном пункте Пханмунджом.

Также мы писали о том, что Южная и Северная Корея устраивали встречу разлученных после Корейской войны родственников.

Впрочем, Ким Чен Ын обвинял Америку в попытке сорвать мирные переговоры.
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