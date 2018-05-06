КНДР: мирные переговоры под угрозой из-за "провокаций" США

Вчера, 15:12

Северная Корея заявила, что США переоценивают свою роль в мирном переговорном процессе

Фото: AFP
Фото: AFP

Трактовка США своей роли в процессе мирных переговоров по урегулированию конфликта на Корейском полуострове, в частности, утверждение о принуждении Северной Кореи к диалогу могут свести на нет этот процесс. Заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНДР, передает "Радио Свобода".

"США намеренно провоцируют КНДР во время, когда ситуация на Корейском полуострове движется к миру и примирению", – сказал спикер.

Как сообщает Bloomberg, представитель МИД Северной Кореии также подчеркнул, что в последнее время США вводят людей в заблуждение, заявляя, что решение КНДР о полной денуклеаризации Корейского полуострова, которое было принято на историческом межкорейском саммите, было результатом так называемых санкций и давления.

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США и КНДР уже согласовали место и время двустороннего саммита. Однако лидер Соединенных Штатов не стал раскрывать детали договоренностей.

Напомним, ранее Трамп прокомментировал соглашение лидеров Северной и Южной Кореи. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенно.

Как сообщалось, Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной в пятницу лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.
США, переговоры, КНДР, южная корея, северная корея

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: yonhapnews

В Сеуле протестующие подожгли флаг КНДР

11 Февраля, 16:50

На акцию протеста собрались около 1,3 тысячи человек

Другие страны

Стороны проведут переговоры. Фото из открытых источников

Встреча лидеров Южной Кореи и КНДР: стали известны подробности

16 Апреля, 12:13

С большой степенью вероятности темами переговоров станут денуклеаризация Корейского полуострова и пути установления прочного мира
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

В КНДР пообещали не бомбить Южную Корею

6 Марта, 13:58

Также в стране готовы к прямым переговорам с США

Другие страны

Ким Чен Ын и Чун Юй Юн. Фото: AFP

Ким Чен Ын решил "воссоединить" Корею

6 Марта, 11:47

Северокорейский лидер встретился с членами специальной делегации президента Южной Кореи 

США

Фото: pixabay.com

"Полная ерунда": в Белом доме прокомментировали информацию о сокращении военных в Южной Корее

4 Мая, 16:13

Дональд Трамп не просил Пентагон сократить количество военнослужащих 

Другие страны

фото AFP

КНДР вернулась в один часовой пояс с Южной Кореей

4 Мая, 21:45

Северная Корея отказалась от собственного часового пояса
Загрузка...