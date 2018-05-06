КНДР: мирные переговоры под угрозой из-за "провокаций" США

Трактовка США своей роли в процессе мирных переговоров по урегулированию конфликта на Корейском полуострове, в частности, утверждение о принуждении Северной Кореи к диалогу могут свести на нет этот процесс. Заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНДР, передает "Радио Свобода".

"США намеренно провоцируют КНДР во время, когда ситуация на Корейском полуострове движется к миру и примирению", – сказал спикер.

Как сообщает Bloomberg, представитель МИД Северной Кореии также подчеркнул, что в последнее время США вводят людей в заблуждение, заявляя, что решение КНДР о полной денуклеаризации Корейского полуострова, которое было принято на историческом межкорейском саммите, было результатом так называемых санкций и давления.

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США и КНДР уже согласовали место и время двустороннего саммита. Однако лидер Соединенных Штатов не стал раскрывать детали договоренностей.

Напомним, ранее Трамп прокомментировал соглашение лидеров Северной и Южной Кореи. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенно.

Как сообщалось, Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной в пятницу лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.