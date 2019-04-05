КНДР могла начать строительство подводной лодки – СМИ
Речь идет о субмарине водоизмещением три тысячи тонн
КНДР могла начать строительство подводной лодки, оснащенной тремя или четырьмя баллистическими ракетами. Об этом сообщило агентство Блумберг.
Как указывает агентство, речь идет о субмарине водоизмещением три тысячи тонн. Детали, необходимые для ее строительства, были замечены в порту Синпо в КНДР. В июле 2018 года депутат от Корейской партии свободы Ким Хак Ён заявил, что в Южной Корее есть сведения о том, что КНДР занимается постройкой новой субмарины, оснащенной баллистическими ракетами, на верфи Синпо на восточном побережье страны.
Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.
Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.
Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
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