КНДР может готовиться к запуску новой баллистической ракеты на море (фото)

Снимки судостроительного завода в Северной Корее, сделанные со спутника в пятницу, 4 сентября, показывают некую активность, которая может свидетельствовать о подготовке испытаний баллистической ракеты средней дальности, запускаемой с подлодки. Об этом сообщает аналитический центр США, пишет Daily Mail.

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Центр стратегических и международных исследований заявил, что опубликованные на их сайте изображения показывают несколько кораблей в закрытой гавани, один из которых напоминает судно, которое ранее использовали для буксировки баржи с подводным испытательным стендом в море.

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В сообщении говорится, что "активность предполагаемая, но недоказанная". Возможно, готовится тестирование Pukguksong-3 – баллистической ракеты, предназначенной для запуска с субмарины, которое на данном этапе планируется с испытательного стенда.

В Пентагоне пока не прокомментировали опубликованную аналитическим центром информацию. Аналитики не исключают, что активность может быть частью подготовки к военному параду в октябре – КНДР любит демонстрировать военную мощь миру.

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Год назад Северная Корея заявляла, что успешно протестировала ракету Pukguksong-3 на море, в рамках усиления обороны от внешних опасностей. Эти испытания аналитики называли "самыми вызывающими" с 2018 года, когда Ким Чен Ын вступил в диалог с США по программам ядерных вооружений. Однако позже Северная Корея начала отказываться от дальнейшего диалога.

Напомним, ранее Ким Чен Ын утверждал, что северокорейское ядерное оружие направлено на самозащиту, но подчеркнул, что "борьба с врагами продолжается со времен Корейской войны и что давление со стороны империалистов также возросло".

Ранее появлялись сообщения, что КНДР может готовиться к полномасштабной войне с Южной Кореей.

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