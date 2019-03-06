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КНДР начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

Сегодня, 07:27

По мнению специалистов, работы на полигоне начались примерно между 16 февраля и 2 марта

Фото: Getty Images
КНДР начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/675/7ed/5c46757ed0ec9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/675/7ed/5c46757ed0ec9.jpg Другие страны По мнению специалистов, работы на полигоне начались примерно между 16 февраля и 2 марта

На северо-западе КНДР начались восстановительные работы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ. Об этом сообщил интернет-портал 38 North, который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

Согласно анализу спутниковых снимков, который сделали эксперты, власти страны "приступили к восстановительным работам на стартовой площадке и полигоне для испытания ракетных двигателей". По мнению специалистов, восстановления этих объектов начались примерно между 16 февраля и 2 марта 2019 года. В частности, рядом со стартовой площадкой установлены два подъемных крана и возведен новый объект.

В ноябре мы сообщали, что демонтаж испытательного ракетного полигона Сохэ на северо-западе КНДР остановлен, и объект, судя по всему, функционирует в обычном режиме. 

Отметим, что реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись в Сохэ только с июля и до начала августа. Обещание о его ликвидации было, в частности, записано в совместном документе по итогам встречи лидеров КНДР и Южной Кореи в сентябре 2018 года.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда – 4"). Зарубежные эксперты считают это испытанием баллистической ракеты большой дальности.

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Тег КНДР, власти, полигон, Пхеньян , восстановительные работы

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Источник:

ТАСС

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