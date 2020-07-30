КНДР напомнила об отсутствии случаев заражения коронавирусом

Председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Чве Рён Хэ посетил приграничный город Кэсон, закрытый из-за опасений распространения COVID-19, – сообщает ЦТАК.
Он также отметил, что дезинфекция и другие антивирусные меры должны строго выполняться.
Ранее Пхеньян сообщил о пересечении границы между Югом и Севером 24-летним мужчиной, который вернулся домой в пограничный город Кэсон с предполагаемыми симптомами коронавируса. После этого северокорейский лидер Ким Чен Ын заблокировал весь город и ввел чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение вируса. По данным противоэпидемической организации, у человека, у которого подозревают коронавирус, были неопределенные результаты исследования, он помещен на строгий карантин.
Потом государственные СМИ КНДР заявили, что в КНДР по-прежнему нет ни одного случая COVID-19.
Остается неясным, означает ли это заявление, что тест на COVID-19 у вернувшегося "беглеца" показал отрицательный результат.
Ранее КНДР сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января страна предприняла ряд мер по защите от распространения коронавируса.
Также лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его стране удалось предотвратить проникновение вируса.
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