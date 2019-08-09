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КНДР обвинила Южную Корею в эскалации напряженности на Корейском полуострове

Сегодня, 07:58

В Пхеньяне заявили, что Сеул "дорого заплатит" за наращивание вооружений

/ Фото: Pixabay

Северная Корея осудила Южную Корею за проведение военных учений с США и наращивание вооружений, а также – пригрозила контрмерами.

"Совместные военные учения, проводимые южнокорейскими властями с внешними силами век за веком, являются первопричиной эскалации напряженности на Корейском полуострове и блокирования развития межкорейских отношений", – говорится в открытом письме Комитета КНДР по делам мирного объединения Родины.

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Кроме того, Пхеньян обвинил Сеул в "безумном наращивании вооружений против соотечественников", сославшись на развертывание истребителей-невидимок F-35A американского производства, а также ежегодное увеличение военного бюджета.

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"Южнокорейские власти, которые были нелояльны к соотечественникам и подстрекали США к действиям по вторжению в КНДР, никогда не смогут уйти от ответственности за принуждение КНДР принять контрмеры для устранения потенциальных и прямых угроз своей безопасности и дорого заплатят за это", – отметили в заявлении.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР

Напомним, не так давно в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа

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США КНДР учения Южная Корея ситуация Корейский полуостров

Источник: Интерфакс

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