КНДР объявила о провале переговоров с США

Стивен Бигэн покидает встречу. Фото: REUTERS/Niklas Pollard

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль заявил о провале переговоров с представителями США.

Он заявил, что на властях США возложена ответственность за будущее переговоров между странами. Со стороны США на переговорах присутствовал спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн. Об этом сообщает "Ренхап".

Отмечается, что переговоры проходили в Стокгольме. Целью встречи представителей КНДР и США стало продвижение реализации соглашения, которое было достигнуто в рамках проходившего в Сингапуре в июне 2018 года первого саммита США — КНДР.

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"Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров", — заявил Гиль.

Глава северо-корейской делегации добавил, что дальнейшие переговоры между странами прекращаются до конца 2019 года, и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию.

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Напомним, недавно мы сообщали, что Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца года.

Кроме того, ранее Ким Чен Ын заявил, что для Пхеньяна отмена действующих экономических санкций против его страны играет меньшую роль, нежели сохранение государственного строя в Северной Корее.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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