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КНДР организовали доставку двух Mercedes для Ким Чен Ына

17 июля, 03:07

Два автомобиля доставили из Нидерландов в КНДР в период с июня по октябрь 2018 года

Фото: AFP

Власти КНДР в 2018 году организовали доставку в страну в обход санкций двух бронированных Mercedes для северокорейского лидера Ким Чен Ына, одним из пунктов маршрута была Россия. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

Издание приводит оценки вашингтонской аналитической организации "Центр перспективных оборонных исследований". Ее сотрудники якобы получили данные о доставке в КНДР "в последние годы свыше 800 элитных автомобилей". В их числе два выпущенных германской компанией Daimler Mercedes стоимостью свыше 500 тыс. долларов каждый. Как полагают в организации, на них, вероятнее всего, неоднократно возили Ким Чен Ына.

По сведениям центра, два автомобиля доставили из Нидерландов в КНДР в период с июня по октябрь 2018 года. Сначала их отправили по морю из Нидерландов в Китай, затем в Японию, Южную Корею и в Россию. Из РФ их якобы доставили в Пхеньян на борту самолетов национальной авиакомпании КНДР Air Koryo. Как отмечается в публикации, в январе текущего года впервые было замечено, что северокорейского лидера возят на автомобиле Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard.

По мнению сотрудников "Центра перспективных оборонных исследований", северокорейские власти, несмотря на санкции, регулярно получают одежду, косметику и технику от известных иностранных производителей. Исследователи полагают, что КНДР могут получать различные товары из 90 стран. Содействие в этом якобы оказывают северокорейские дипломаты.

Как констатируется в публикации, оценки центра основаны на анализе имеющейся в свободном доступе информации о работе портов и торговых сделках.

Напомним, что ранее во время состоявшейся в Ханое в конце февраля встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом озвученное КНДР требование полностью снять санкции завело переговоры в тупик. Однако в ходе недавней встречи с американским лидером на границе двух Корей Ким Чен Ын сменил переговорную стратегию и в основном делал упор на важности сохранения политической системы в КНДР, пишет газета.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.


Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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ТАСС

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