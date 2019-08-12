КНДР отказывается вести переговоры с Южной Кореей: стала известна причина

В Пхеньяне заявили, что пуски ракет "нового типа" в КНДР были предупреждением властям США и Южной Кореи

/ Фото: AFP

КНДР отказывается вести переговоры с Южной Кореей, пока Сеул совместно с Вашингтоном проводит военные учения. Об этом говорится в заявлении высокопоставленного северокорейского дипломата Квон Чон Гана, передает Reuters.

"Они должны понимать, что межкорейский контакт будет затруднен, если они не прекратят эти военные учения или пока они не предоставят правдоподобное оправдание или искреннее объяснение", – заявил Квон Чон Ган.

Кроме того, он назвал "глупостями" требования Южной Кореи прекратить ракетные испытания в КНДР.

"Даже президент США сделал заявление, которым фактически признал право суверенного государства на самооборону, сказав, что это небольшие ракетные испытания, которые проводят многие страны", - сказал Квон.

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Ранее в Пхеньяне заявили, что пуски ракет "нового типа" в КНДР были предупреждением властям США и Южной Кореи на фоне совместных военных учений двух стран.

Напомним, тактические управляемые ракеты были запущены на базе в западной части страны. Они пролетели над Пхеньяном и центральным внутренним районом КНДР и "нанесли точный удар по указанной цели – острову в Восточном море". Как отмечается, за пуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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