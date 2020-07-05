КНДР отказывается возобновлять переговоры с США по ядерному разоружению

Северная Корея, где ранее сделали громкое заявление об отношениях с США, не планирует возобновить ядерные переговоры, если Вашингтон не откажется от "враждебной" политики в отношении Пхеньяна.
Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает Yonhap.
Как известно, 2 июля бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп в октябре может провести еще один саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в преддверии президентских выборов в США.
Напомним, саммит глав США и КНДР состоялся во Вьетнаме. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":
Отметим, что, несмотря на провал переговоров, Вашингтон продолжил контакты с Пхеньяном. Однако КНДР продолжила ядерные пуски, испытания на своих полигонах и даже обвинила американского госсекретаря Майка Помпео в срыве диалога Пхеньяна и Вашингтона.
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