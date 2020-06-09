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КНДР отрежет все линии коммуникации с Южной Кореей

9 июня, 04:17

Елена Вус Елена Вус

В ЦТАК отметили, что этот шаг станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей

Во вторник, 9 июня, власти КНДР заблокируют все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку южнокорейской стороной агитационных листовок. Решение было принято на совещании с участием зампреда ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоля и первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, в ходе которого они заявили, что "работа с Югом должна основательно превратиться в борьбу с врагом".

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), этот шаг станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращении других ненужных действий.

"Наша сторона в 12 часов (06:00 по Киеву) 9 июня 2020 года полностью отрежет и отключит линию связи между властями Севера и Юга Кореи, которая поддерживалась через постоянный межкорейский офис связи, в том числе коммуникационные линии между военными Севера и Юга в районе Восточного и Западного морей, а также горячую линию между зданиями ЦК Трудовой партии Кореи и Чхонвадэ (резиденция президента РК – Ред.)", — говорится в сообщении ЦТАК.

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Ранее в заявлении сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, которая неофициально служит руководителем аппарата Ким Чен Ына, предупредила, что прекратит межкорейское военное соглашение 2018 года, если Южная Корея не сможет помешать перебежчикам и активистам разбрасывать антипхеньянские листовки в приграничных районах.

О том, как Северная Корея угрожает соседям ракетами, смотрите видео:

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КНДР Южная Корея связь телефонная связь коммуникации

Источник: ТАСС

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