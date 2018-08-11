КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению

Сегодня, 03:41

Соединенные Штаты делали и продолжают делать "конкретные предложения

фото AFP
фото AFP

Власти КНДР отклонили все предложения по ядерному разоружению, которые поступают со стороны США. Об этом сообщают CNN со ссылкой на дипломатические источники.

"Соединенные Штаты делали и продолжают делать "конкретные предложения о начале и достижении конечной точки полностью подтвержденной денуклеаризации", – говорится в сообщении.

Но в Пхеньяне отвергли все предложения и назвали их "бандитскими".

Как пишет издание, в коротком документе после саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Юном, не было никаких временных рамок, каких-либо конкретных обещаний или контрольных точек относительно денуклеаризации. Теперь это позволяет обеим сторонам интерпретировать его на свое усмотрение, информирует источник.

Северная Корея настаивает, что сначала США должны отменить санкции против страны, а также подписать мирный договор. После этого Пхеньян будет делать шаги по ядерному разоружению.

"Продолжение переговоров между Соединенными Штатами и Северной Кореей зависит от готовности Вашингтона совершить "смелый шаг" и согласиться на мирный договор с Пхеньяном", – рассказал чиновник.

Ранее информационный портал "Вокс" (Vox) сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал властям КНДР конкретное предложение по денуклеаризации Корейского полуострова, в соответствии с которым Пхеньян передает от 60 до 70 процентов своих ядерных боеголовок США или другой третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.
США, КНДР, ядерное оружие, предложения, Майкл Помпео

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