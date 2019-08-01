Северокорейский лидер подчеркнул, что данное оружие станет "неизбежным бедствием" для сил, которые попадут под прицел

/ Фото: AFP

КНДР под руководством Ким Чен Ына испытала новое орудие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%20%D0%A7%D0%B5%D0%BD%20%D0%AB%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%20%D0%A7%D0%B5%D0%BD%20%D0%AB%D0%BD 2019-08-01T03:04:49+03:00 Другие страны Северокорейский лидер подчеркнул, что данное оружие станет "неизбежным бедствием" для сил, которые попадут под прицел

Северная Корея 31 июля испытала крупнокалиберное реактивное орудие нового типа, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его сообщению, испытаниями руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Как утверждается, результат испытательного запуска оказался "весьма внушительным". Северокорейский лидер подчеркнул, что данное оружие станет "неизбежным бедствием" для сил, которые попадут под прицел.

Ранее генштаб Южной Кореи сообщил, что северокорейские военные провели пуск нескольких ракет. Тип ракет не уточняется.

В объединенном комитете начальников штабов указали, что пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Пукто на восточном побережье.

В заявлении подчеркивается, что дальнейшие пуски ракет не исключаются, и в комитете сохраняют боевую готовность.

Реклама

Напомним, что ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР.

"Это были ракеты малой дальности, у многих есть такие ракеты", — сказал Трамп, добавив, что у него очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На это один из журналистов заметил, что президент, вероятно, не обеспокоен в связи с ракетными пусками. "Нет, совершенно нет", — ответил на это Трамп.

Так Трамп прокомментировал предыдущий запуск ракет КНДР.

Хозяин Белого дома пояснил, что запуск ракет не был предупреждением в адрес Вашингтона. "Он не говорил, что это предупреждение для США, могу вам сказать", — подчеркнул американский президент.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама