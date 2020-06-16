КНДР подорвала межкорейский офис связи: армия Южной Кореи отреагировала

Северная Корея после угроз отрезать все линии коммуникации с Южной Кореей взорвала межкорейский офис связи, который находился в приграничном городе Кэсон. Об этом сообщило Министерство объединения Республики Корея, передает агентство Ренхап

"Мы подтверждаем, что здание межкорейского офиса связи было взорвано сегодня в 14:49 по местному времени. Министерство объединения продолжает устанавливать подробности", – отметили в ведомстве, указав, что "пока не располагают иными деталями" случившегося.

Тем временем Вооруженные силы Южной Кореи находятся в повышенной боевой готовности и усилили наблюдение за КНДР.

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Командующим подразделениями на передовых позициях отдан приказ оставаться в местах дислокации.

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Подрыв офиса произошел после заявления КНДР о планах вернуть свои воинские подразделения в демилитаризованную межкорейскую зону.

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КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения.

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