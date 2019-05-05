КНДР подтвердила испытание реактивных орудий
Учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что в Северной Кореи были проведены военные учения с испытанием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия.
Отмечается, что "целью запуска была оценка эксплуатационных свойств и точности ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения".
Также сообщается, что учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.
"После определения последовательности и методов верховный лидер дал приказ о запуске", - сообщили в ЦТАК.
Ранее агентство Yonhap News со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея передало, что КНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км.
Также сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду руководил испытанием нового тактического управляемого оружия. "Понаблюдав за мощью тактического управляемого оружия нового типа, он отметил, что наши ученые и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", – говорится в публикации.
Новость об испытании предшествовала требованию Северной Кореи, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпео для ведения диалога с Пхеньяном.
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