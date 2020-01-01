Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

КНДР прекращает соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия – Ким Чен Ын

1 января, 01:04

Ким Чен Ын заявил, что КНДР более не обязана выполнять мораторий о ядерных испытаниях

/ Фото: AFP

Лидер КНДР, которая провела новое "важное испытание" на полигоне, Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

"Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство", – приводит в среду его слова агентство ЦТАК.

В 2018 году Ким Чен Ын объявил, что его стране больше нет смысла проводить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. В свою очередь, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что такой мораторий – большое достижение американской дипломатии.

Реклама

На такой шаг северокорейская сторона пошла на фоне начала переговорного процесса с США о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако в последние месяцы переговорный процесс буксует.

Как сообщалось, в связи с испытанием на ракетном полигоне Сохе, в Северной Корее заговорили об "очередном изменении стратегического статуса" страны. Ранее постоянный представитель КНДР при ООН заявил, что Северная Корея сняла проблему ядерного разоружения с повестки дня переговоров с США.

Ранее агентство ЦТАК распространило заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сона, в котором он обвинил Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах в преддверии выборов. По мнению замглавы МИД, "США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того, чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР".

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

КНДР мораторий ядерное оружие Ким Чен Ын баллистическая ракета

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Президент Грузии может не поехать в Москву из-за Зеленского
Президент Грузии может не поехать в Москву из-за ЗеленскогоПолитика
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видео
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видеоДругие страны
Лукашенко предостерег Кремль: Не надо растопыривать пальцы перед Украиной
Лукашенко предостерег Кремль: Не надо растопыривать пальцы перед УкраинойПолитика
В Тбилиси установили
В Тбилиси установили "лысую" новогоднюю елку: соцсети смеютсяДругие страны
Авиакатастрофа с украинцами в Казахстане: появилась реакция Зеленского
Авиакатастрофа с украинцами в Казахстане: появилась реакция ЗеленскогоПолитика
Кот включил в машине
Кот включил в машине "аварийку", чтобы хозяйка его спасла: фото и видеоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...