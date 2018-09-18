КНДР продолжает развивать ядерную программу – ООН

Сегодня, 02:25

Продолжают иметь место знаки, что Северная Корея сохраняет и развивает ядерное оружие и баллистические ракеты

фото AFP
фото AFP

Северная Корея продолжает развивать ядерную программу. Об этом на заседании Совета безопасности по санкциям против КНДР заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, передает Reuters.

Она отметила, что в то время как были замечены некоторые положительные изменения, "продолжают иметь место знаки, что Северная Корея сохраняет и развивает ядерное оружие и баллистические ракеты".

Напомним, ранее разведка США заявила, что несмотря на шаги в сторону денуклеаризации, КНДР продолжает разработку современного ядерного оружия.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампа, потому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.
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