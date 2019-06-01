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КНДР продолжает сохранять свой ядерный и ракетный потенциал — Япония

1 июня, 08:14

В зоне досягаемости северокорейских ракет находится вся Япония, напомнили в Токио

Фото: Pixabay

КНДР необходимо провести полную и необратимую денуклеаризацию, однако пока ее ядерный и ракетный потенциал продолжает оставаться на прежнем уровне. Об этом заявил в субботу министр обороны Японии Такэси Ивая, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Опираясь на принятые резолюции Совбеза ООН, мы должны признать неоспоримый факт, что пока не произошло никаких изменений с точки зрения ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи. В ее распоряжении продолжают находиться несколько сотен баллистических ракет, в зоне досягаемости которых вся территория Японии. Она также располагает баллистическими ракетами, которые могут достигнуть основной территории США и Европы", – сказал он.

По его словам, Япония выражает поддержку позиции США, которые настаивают, что Северная Корея должна принимать конкретные меры на пути к денуклеаризации Корейского полуострова.

"Северная Корея должна придерживаться договоренностей, достигнутых на саммите с США, и максимально использовать предоставленные ей возможности. В этой связи запуски Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в начале мая, нарушающие резолюции Совбеза ООН, выглядят крайне прискорбно", - отметил министр.

Он также добавил, что Япония выступает за полную, необратимую и поддающуюся контролю денуклеаризацию КНДР, а также за полное уничтожение баллистических ракет различной дальности, имеющихся на вооружении у Пхеньяна.

Напомним, в ЕС сделали четкое заявление по дальнейшим санкциям против Северной Кореи.

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Тег Япония, КНДР, Северная Корея, денуклеаризация

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ТАСС

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