КНДР продолжит разработку стратегического оружия

Ким Чен Ын не назвал точных сроков, пояснив, что это произойдет в недалеком будущем

/ Фото: AFP

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, передает Yonhap News Agency.

По словам северокорейского лидера, это будет продолжаться до тех пор, пока "враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена".

"В скором времени мы покажем новое стратегическое оружие, которым обладает КНДР", – заявил Ким Чен Ын.

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Как сообщалось, в связи с испытанием на ракетном полигоне Сохе, в Северной Корее заговорили об "очередном изменении стратегического статуса" страны. Ранее постоянный представитель КНДР при ООН заявил, что Северная Корея сняла проблему ядерного разоружения с повестки дня переговоров с США.

Ранее агентство ЦТАК распространило заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сона, в котором он обвинил Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах в преддверии выборов. По мнению замглавы МИД, "США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того, чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР".

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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