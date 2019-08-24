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КНДР произвела очередной ракетный запуск. Об этом сообщило правительство Японии.

"Территориальных вод, как и исключительной экономической зоны нашей страны, ракеты не достигли", — приводит японское общественное телевидение слова представителя правительства страны. Отмечается, что в настоящее время власти Японии занимаются сбором и анализом информации, связанной с очередным ракетным пуском КНДР.

По данным Министерства обороны Японии, запущенные КНДР ракеты были баллистическими. Никакой прямой угрозы для безопасности Японии этот пуск не представлял, отметили в ведомстве.

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Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 10 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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