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КНДР провела крупное испытание на полигоне Сохэ: подробности

14 декабря, 13:13

Предполагается, что был испытан ракетный двигатель

/ Фото: AFP

Северная Корея провела испытание на полигоне Сохэ. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По информации издания, испытание состоялось 13 декабря 2019 и носило "крайне важный" характер. При этом специалисты Академии национальной обороны КНДР, находившиеся на космодроме, "получили на месте теплые поздравления от ЦК Трудовой партии Кореи".

"Успехи в области оборонной науки, свидетелями которых мы недавно стали, будут использованы КНДР для дальнейшего укрепления надежного стратегического ядерного сдерживания", - подчеркнули в агентстве.

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Что именно испытали на полигоне, власти не сообщили. Предполагается, что речь идет о ракетном двигателе, так как ранее, 8 декабря, на космодроме испытывали именно его.

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Фото: AFP

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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КНДР полигон Северная Корея испытание

Источник: ТАСС

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