КНДР раскритиковала проведение южнокорейских военных учений

Учения проведут вместо южнокорейско-американских маневров

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КНДР раскритиковала проведение южнокорейских военных учений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/675/7ed/5c46757ed0ec9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/675/7ed/5c46757ed0ec9.jpg 2019-03-20T04:49:00+02:00 Другие страны Учения проведут вместо южнокорейско-американских маневров

КНДР раскритиковала южнокорейские военные учения "Ссанун" и "Ыльчи тхэгык", которые ранее было решено проводить вместо прежних южнокорейско-американских маневров.

"Южнокорейские военные провокации, ставшие еще более дерзкими в этом году, являются предательским актом агрессии, нарушающим Пханмунджомскую и Пхеньянскую декларации", подчеркивается в материале. Авторы статьи предупреждают, что "военное противостояние породит усиление напряженности и крах межкорейских отношений", – говорится в сообщении.

В комментарии также говорится, что в Пхеньяне "ни в коем случае не будут мириться с действиями, ведущими к ухудшению политической ситуации". В связи с этим КНДР призывает южнокорейских военных "хорошо подумать о возможных отрицательных последствиях враждебных военных действий, нацеленных против партнера по диалогу".

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.